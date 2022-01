In occasione del passaggio alla nuova TV digitale terrestre (DVB-T2), Rai ha creato una smart card che consente di vedere tutti i canali via satellite della sua rete televisiva.

Questa card sarà consegnata in maniera gratuita, solo a chi avrà difficoltà nella ricezione dei programmi Rai in specifiche zone che gradualmente saranno coinvolte dal processo di riorganizzazione delle frequenze.

Come richiedere la smart card Rai

Per poter richiedere la tessera è necessario effettuare una richiesta sul sito della Rai cliccando sul seguente link. Una volta inoltrata la richiesta, spetterà a un ente certificato terzo individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, valutare la reale difficoltà di ricezione del segnale nell’area segnalata.

La smart card sarà compatibile esclusivamente con i dispositivi certificati (decoder e cam satellitari) che si possono acquistare seguendo le istruzioni della lettera con cui vi arriva la tessera. Così chiunque abbia dubbi sulla scelta giusta del decoder da acquistare, può ottenere chiarimenti grazie a queste indicazioni.

La smart card Rai (così come suggerisce il nome) una volta inserita all’interno del decoder satellitare, abilita esclusivamente alla visione dei canali della TV di Stato tramite il satellite Hotbird 13 Est. Una volta che la tessera verrà abilitata, non sarà più possibile vedere chiaramente alcuni canali che verranno criptati, tipo Mediaset, Discovery e La7.Al contrario i canali non criptati come Radio Italia e TV2000, potranno essere visti senza alcun problema di interferenza.

Se avete dubbi o semplicemente volete maggiori informazioni potete consultare direttamente la pagina Rai dedicata al seguente link.