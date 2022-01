Realme Pad con Android 12, offerta esclusiva negli store Unieuro

Disponibili i nuovi modelli LTE e WiFi della gamma Realme Pad, in esclusiva negli store Unieuro e online a partire da 199,99 euro.

I modelli da 4+64GB e 6+128GB del nuovo realme Pad sono disponibili nelle versioni LTE e WiFi con delle offerte esclusive nei negozi Unieuro. L’arrivo di Android 12 è previsto per il terzo trimestre del 2022.

Realme sta guadagnando sempre più terreno rispetto alla concorrenza. L’azienda ha annunciato ufficialmente l’arrivo della nuova gamma di tablet pronta a stabilire nuovi record di vendita. Già disponibile, nelle due varianti LTE e WiFi, in tutti i negozi Unieuro e sul sito ufficiale. La strategia dell’azienda mira a rendere accessibile a tutti i nuovi dispositivi grazie alla distribuzione degli store Unieuro su tutto il territorio nazionale.

C’è un’offerta esclusiva riservata proprio alla nota catena di elettronica di consumo, che sarà disponibile anche online su Unieuro.it. Realme vuole spingersi oltre e offrire le migliori tecnologie sul mercato per tutte le esigenze e per tutte le fasce di prezzo. Il tutto senza perdere di vista anche il design e altre specifiche talvolta in secondo piano.

Realme Pad: offerte esclusive con Unieuro per acquistare la nuova gamma di tablet dell’azienda

Il nuovo realme Pad è spesso 6,9 mm e pesa 440 grammi. Sottile e leggero ma ultra potente. Incorpora una struttura in metallo in lega di alluminio con ceramica ultrafine. Lucidato con processo di taglio del diamante di precisione. La texture ottenuta ha le sembianze di una texture premium ma con dei prezzi decisamente inferiori.

Il display è di tipo WUGXA+ (con risoluzione 2000×1200). Dispone di una batteria da 7100 mAh e di altoparlanti con supporto per Dolby Atoms e standard Hi-Res. Il nuovo realme Pad è una delle scelte migliori anche come home theater da portare ovunque. Inoltre, la batteria da 7100 mAh supporta 65 giorni in stand-by e un’incredibile funzione di ricarica. Il processore Helio G80, octa-core con due core A75, raggiunge fino a 2GHz. Supporta MediaTek Hyper Engine e garantisce un’esperienza sempre fluida.

Realme Pad, nelle versioni LTE o WIFI, è in vendita in esclusiva con una super promozione limitata negli store Unieuro, e online, a partire da 199,99€. Di seguito tutti i prezzi:

• realme Pad Wifi 64GB+4GB a 199,99€ (invece di 249,99€)

• realme Pad LTE 64GB+4GB a 229,99€ (invece di 279,99€)

• realme Pad Wifi 128GB+6GB a 259,99€ (invece di 299,99€)

• realme Pad LTE 128GB+6GB a 299,99€ (invece di 349,99€)

Ricordiamo, infine, che i nuovi tablet riceveranno l’aggiornamento ad Android 12 disponibile a partire dal terzo trimestre del 2022, con aggiornamenti periodici anche in termini di sicurezza per i prossimi tre anni.