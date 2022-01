Mercedes-AMG SL: ottime notizie per gli amanti dell'elettrico, arriva la versione plug-in

Negli ultimi mesi del 2021 stava già iniziando a circolare la notizia di un nuovo arrivo inerente la versione proposta per Mercedes-AMG SL, ma nulla era ancora certo. Ad oggi invece quella questione rimasta in sospeso sembra essere molto più chiara, anzi, sono già emerse le prime “foto spia”. Insomma, bando alle ciance, correte al capitolo sottostante per scoprirne tutti i dettagli!

Mercedes-AMG SL: quali saranno i dettagli aggiunti alla nuova vettura?

La nuova Mercedes, nonché la vettura che farà divertire soprattutto gli amanti dell’elettrico, ha un dettaglio in più che in realtà era già stato citato. Stiamo parlando di uno sportellino al posteriore che servirà per la ricarica della batteria. Difatti, sembra proprio che la roadster possa essere proposta anche in versione Plug-in. La posizione della presa si trova nello stesso punto in cui si trova lo sportellino sulla Mercedes-AMG GT 63 S E Performance con carrozzeria Coupé4, la sportiva a quattro porte con cui dovrebbe condividere anche la motorizzazione ibrida plug-in.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, essa dispone di un motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata che viene offerto in due livelli di potenza: 350 kW (476 CV) con 700 Nm di coppia e 430 kW (585 CV) con una coppia di 800 Nm.

Le nuove caratteristiche

Secondo quanto riferito, il gruppo motopropulsore dovrebbe essere formato dal V8 biturbo di 4 litri della AMG GT 63 S E Performance abbinato ad un’unità elettrica. Pertanto si arriverà ai complessivi 620 kW (843 CV). Non male, se consideriamo che il modello più performante della SL si fermava ai 430 kW (585 CV), no?