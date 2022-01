Gli smartphone rappresentano la categoria indubbiamente più richiesta dagli utenti, in quanto forse sono anche la serie di prodotti più utilizzata quotidianamente. Mediaworld non vuole essere assolutamente da meno, cercando di accontentare il maggior numero di clienti possibili, per questo motivo ha presentato un nuovo volantino pieno di occasioni da non perdere di vista.

La spesa può essere effettuata anche sfruttando a pieno titolo il sito ufficiale, ciò sta a significare che gli acquisti dal divano di casa fruiranno degli stessi identici sconti, senza differenze particolari, se non la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna presso il domicilio. Non dimenticatevi, inoltre, della garanzia di 24 mesi, ideale proprio per riparare qualsiasi difetto di fabbrica, a costo zero.

MediaWorld: scoperti tutti i migliori sconti del momento

MediaWorld ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, aggiungendo nuovi sconti incredibilmente interessanti, e mettendoli a disposizione di un numero sempre maggiore di consumatori in Italia. La maggior parte degli sconti è mirata verso la fascia intermedia della telefonia mobile, i migliori modelli sono infatti Xiaomi Redmi Note 10 a 199 euro, Oppo Reno6 a 429 euro, Wiko Y52 a 69 euro, TCL 20Y a 149 euro, Realme 8i a 179 euro, Wiko Y82 a 99 euro o Oppo A74 a soli 219 euro.

Queste ovviamente sono le sole proposte legate al segmento indicato, all’interno del volantino è comunque possibile spaziare tra un numero incredibilmente elevato di sconti da pazzi anche su altre categorie merceologiche. Per questo motivo consigliamo caldamente di prendere visione delle pagine al seguente indirizzo.