Se non verranno cambiati i piani, durante il mese di febbraio dovremmo vedere diversi smartphone da gaming provenienti dalla Cina: tra questi, spicca sicuramente Legion Phone 3 di Lenovo.

Nient’altro che il successore della serie Legion Y90. Il leaker Evan Blass ha reso pubbliche diverse informazioni sul dispositivo, tra cui design e scheda tecnica. Scopriamo insieme tutti i dettagli trapelati.

Lenovo Legion Phone 3: Evan Blass rende nota la scheda tecnica

La serie Legion Phone 3 sarà formata da due smartphone, ovvero Elite e Pro. Entrambi i modelli avranno un design simile: sul retro spiccano le fotocamere, poste centralmente in “modulo” molto grande che accoglie le ventole e ovviamente i LED RGB tipici degli smartphone da gaming.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, i Legion Phone 3 monteranno un display da 6,92 pollici AMOLED, con refresh rate a 144 Hz e touch sampling a 720 Hz. Il lettore delle impronte digitali è integrato nel display, così come la fotocamera frontale da 16 MP. Le fotocamere posteriori invece saranno in configurazione 64 MP + 13 MP.

Il SoC sarà lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 18 GB di RAM e 640 GB di memoria interna. La batteria sarà da 5600 mAh. Purtroppo non è chiaro quali saranno le differenze tra il modello Elite e Pro. Insomma, la data precisa non l’abbiamo ancora, ma sicuramente si prospetta un ottimo smartphone da gaming, ovviamente se le specifiche saranno confermate. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori dettagli.