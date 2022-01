La svolta in casa Iliad è finalmente arrivata. Dopo oltre un anno di attesa, il provider francese ha presentato a tutti i suoi clienti la novità più attesa, ossia il lancio delle prime offerte relative al campo della telefonia fissa. Gli abbonati di Iliad potranno ora scegliere importanti tariffe nel campo della Fibra ottica.

Iliad, costi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Così come le promozioni per la telefonia mobile, anche le promozioni Fibra ottica di Iliad sono caratterizzate dai prezzi più bassi del mercato. In particolar modo, l’operatore francese ha previsto una duplice occasione per i suoi abbonati.

L’offerta Iliad Box, la promozione attualmente disponibile per la Fibra ottica, prevede un doppio pacchetto. I clienti che hanno già una SIM attiva con il provider francese potranno accedere ai servizi della Fibra ottica con navigazione illimitata sino a 5 Gbps (nelle aree attualmente coperte) al semplice costo di 15,99 euro. Nel pacchetto sono inoltre incluse le telefonate senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili.

Il secondo ticket per la Iliad Box prevede sempre gli stessi servizi, con consumi illimitati per la navigazione internet con Fibra ottica e chiamate verso tutti. Il prezzo però in questo caso è di 23,99 euro. Il secondo pacchetto del gestore francese è dedicato a tutti i clienti che non hanno una SIM operativa con Iliad nel campo della telefonia mobile.

Tutti i clienti interessati ad un piano per la Fibra ottica con il gestore francese dovranno aggiungere una quota di attivazione pari a 39,99 euro.