Fra poche settimane si terrà ufficialmente la nuova edizione della fiera mondiale del Mobile World Congress 2022. Tra le varie aziende del settore tecnologico e mobile ci sarà anche Honor. Quest’ultima, secondo un nuovo teaser ufficiale, presenterà in questa occasione un nuovo smartphone top di gamma.

Honor si appresta ad annunciare al Mobile World Congress un top di gamma con SoC Snapdragon 8 Gen 1

Il produttore cinese Honor si appresta a partecipare alla prossima fiera mondiale del Mobile World Congress. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha pubblicato in rete una immagine teaser con cui ci ha rivelato che presenterà un nuovo smartphone appartenente alla fascia alta del mercato.

Il teaser ci ha infatti rivelato che sotto al cofano di questo dispositivo ci sarà l’ultimo processore di Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 8 Gen 1. “The Power of Magic”, questo è il motto dell’azienda presente sull’ultimo teaser. Questo lascia intendere che il nuovo smartphone apparterrà alla serie di dispositivi Honor Magic. Per il momento, comunque, l’azienda ha reso noto soltanto il processore che ci sarà a bordo. Non conosciamo ufficialmente le altre caratteristiche, ma quasi sicuramente ci sarà un display con una elevata frequenza di aggiornamento.

Vedremo se fino alla fiera del MWC 2022 Honor deciderà di svelare ulteriori dettagli tecnici sul suo prossimo top di gamma. Nel frattempo, vi ricordiamo che uno degli ultimi smartphone di questa serie annunciati sul mercato è Honor Magic 3. Quest’ultimo monta però il SoC Snapdragon 888 5G ed ha sul fronte un display OLED con un refresh rate di 120Hz.