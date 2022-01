Il brivido delle corse torna a rombare per gli utenti delle console PS4 e PS5. Il nuovo e adrenalinico capitolo del simulatore di guida preferito dai gamer, Gran Turismo 7, viene annunciato nel nuovo trailer. Nel contenuto inedito viene rivelata anche la data di uscita che sta scatenando un hype assoluto tra i fan sfegatati della serie. Ecco quali sono le ultime novità.

Gran Turismo: velocità e potenza con i bolidi più attesi

Ad onor del vero gli ultimi mesi hanno lasciato poco spazio a GT 7. Un poco entusiasmo che stava per costare un severo rinvio della tabella di marcia prestabilita dall’azienda sviluppatrice. Ma i rumor si sono placati in luogo di un nuovo video teaser che annuncia la disponibilità del titolo al 4 marzo 2022 per le piattaforme di casa Sony.

Le tempistiche vengono quindi ampiamente rispettate così come inizialmente stabilito da Poliphony Digital. Il trailer è piuttosto breve ed apre un focus generico su ciò che ci aspetterà al di là della linea di partenza ora stabilita a breve.

Supporto audio 3D e massima emozione trasmessa da un titolo che include le funzionalità tipiche del Dual Sesnse oltre che un comparto grafico ai massimi livelli. Una notizia senz’altro interessante che risponde alle provocazioni di Microsoft che ultimamente si è fatta molto sentire con le esclusive Halo Infinite e Forza Horizon 5 che ne rappresenta senza alcun margine di dubbio il concorrente principale.

All’appello dei grandi titoli in uscita manca soltanto God of War: Ragnarok atteso entro l’anno da una platea di osservatori che si fa sempre più massiccia. Detto questo vi lasciamo con il video di cui parlavano in apertura.