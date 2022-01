Brutte notizie per GameStop. In queste ultime ore, infatti, l’azienda è stata sanzionata da Agcom e ha ricevuto una multa dall’importo di 750 mila euro. Il motivo risiederebbe nella vendita di alcuni bundle con l’ultima console da gaming di Sony, ovvero la PlayStation 5.

GameStop sanzionata e multata da Agcom per la vendita irregolare di alcuni bundle con PlayStation 5

Sin dalla presentazione ufficiale, le scorte dell’ultima console da gaming di Sony sono state piuttosto scarse e questo ha portato diversi rivenditori a mettere in vendita alcuni i bundle contenenti sia la console sia videogiochi sia altri accessori, come i controller ad esempio.

Tra questi rivenditori, c’è stata anche la nota azienda GameStop. Tuttavia, Agcom ha deciso di sanzionarla e di infliggerle una multa molto salata pari a 750 mila euro. Secondo quanto è emerso, infatti, il rivenditore avrebbe accettato i preordini già pagati di questi bundle comprendenti la PlayStation 5 oltre le quantità effettivamente disponibili:

“Sulla base di uno scambio di mail aziendali del marzo 2021, risulta che GameStop ha proceduto ad accettare preordini (già pagati) per la console PS5 oltre le quantità in sua disponibilità”.

Oltre a questo, è stato segnalato da Federconsumatori che il fatturato dell’azienda nel nostro paese si è praticamente raddoppiato per mezzo della vendita di questi bundle, ma senza tenere conto delle reali scorte disponibili. In aggiunta, sembra che GameStop facesse pagare tutto al momento dell’acquisto e non al momento della spedizione.

Secondo Federconsumatori, l’azienda “ha diffuso informazioni inesatte e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti venduti online e sui relativi prezzi, oltreché sui tempi di consegna, ma ha anche imposto l’acquisto di prodotti accessori in abbinamento forzoso (bundle) e l’annullamento unilaterale e discrezionale degli ordini effettuati dai consumatori”.