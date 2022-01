Gli sconti che Expert ha deciso di attivare nel periodo corrente, sono sicuramente tra i migliori dell’ultimo periodo, in quanto l’azienda è pronta ad invogliare un numero sempre più grande di consumatori all’acquisto di tecnologia, e non solo.

Per agevolare le compravendite, va ricordato comunque che tutti i prodotti sono acquistabili, ad esattamente lo stesso prezzo, anche tramite il sito ufficiale dell’azienda. In questo modo tutti vi potranno accedere senza problemi, a patto che comunque siano effettivamente disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert stremata: gli sconti attivati sono pazzeschi

La campagna promozionale di Expert apre le porte degli sconti ad alcuni dei migliori dispositivi in circolazione, con prezzi sempre più bassi e convenienti per tutti. In questo caso l’accesso ai top di gamma è facilissimo, come ad esempio il Samsung Galaxy S21 FE, uno dei migliori in circolazione, proposto a soli 699 euro.

Sempre nel medesimo volantino sono anche disponibili modelli più economici, come ad esempio Huawei Nova 9, ma anche Galaxy S20 FE, Motorola E40 e Galaxy A52s, tutti dalle prestazioni abbastanza elevate. I singoli dispositivi sono distribuiti, come anticipato del resto, nella variante no brand, con alle spalle la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi. Per maggiori informazioni, e per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, ricordatevi di aprire subito le pagine che potete trovare elencate nel dettaglio qui.