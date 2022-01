L’operatore virtuale CoopVoce, sta continuando a proporre, per un periodo limitato di tempo, la propria offerta EVO da 4.99 euro, con attivazione, SIM e primo mese gratis.

La promozione, disponibile fino al 9 Febbraio 2022 salvo cambiamenti, è stata lanciata sia online nel sito ufficiale dell’operatore che nei punti vendita Coop aderenti. Ecco maggiori dettagli.

Dopo aver attivato una delle offerte in promozione sarà necessario effettuare una ricarica entro il termine del primo mese, altrimenti l’offerta risulterà sospesa per 30 giorni. In quest’ultimo caso, per riattivarla sarà necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata. Ci teniamo a ricordarvi che ogni cliente può beneficiare della promozione su un massimo di 2 linee, in tutti i casi esclusivamente con portabilità del numero.

Nel caso in cui decidiate di attivare l’offerta online con spedizione a domicilio, con questa nuova iniziativa, potrete attivare una delle offerte promozionate senza alcun contributo iniziale, normalmente pari a 9,90 euro e composto da spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato. Per coloro che preferiscono invece recarsi nei punti vendita Coop, tramite la nuova promo viene azzerato il costo della SIM, solitamente di 10 euro. Inoltre, in questo caso non è prevista alcuna ricarica per pagare il primo mese anticipato dell’offerta.

Evo 100 include ancora minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati mensile fino in 4G al costo di 8,90 euro al mese. Evo 30 comprende sempre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati mensile fino in 4G al prezzo di 6,90 euro al mese. Infine, Evo Voce & SMS prevede ancora minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 MB di traffico dati mensile fino in 4G al costo di 4,90 euro al mese.