Una campagna promozionale dall’elevato interesse commerciale è stata attivata in questi giorni da Coop e Ipercoop, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, pagandoli sempre cifre ridotte rispetto al passato.

Per essere sicuri di poter mettere le mani su altri prodotti di tecnologia, dovete comunque sapere essere strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, al momento la medesima campagna promozionale non è stata attivata sul sito ufficiale dell’azienda. Al netto della limitazione, i prodotti sono sempre distribuiti no brand con garanzia di 2 anni.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte sono molto interessanti

La nuova campagna promozionale di Coop e Ipercoop vede offrire agli utenti la possibilità di spendere molto poco, nel momento in cui decidono di acquistare uno smartphone di ultima generazione, sebbene sia sempre lo stesso legato alla fascia bassa della telefonia mobile.

Il modello di punta del volantino è indiscutibilmente il Galaxy A12, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 149 euro, e considerato più che azzeccato per coloro che vogliono spendere poco, godendo ugualmente di discrete prestazioni generali. Discorsi ridotti invece per ZTE Blade A31 e Xiaomi Redmi 9AT, entrambi sono in vendita addirittura ad un prezzo inferiore ai 100 euro, una spesa ridottissima con prestazioni molto basse. I dettagli dell’ottimo volantino, ad ogni modo, li potete trovare descritti in maniera approfondita su questo sito, collegamento alle pagine ufficiali.