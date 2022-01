Gli sconti del 60% applicati su tantissimi prodotti da Comet, rappresentano sicuramente uno dei punti forti di una campagna che vuole ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore dei molti consumatori alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare.

Il volantino non presenta differenze sostanziali rispetto al passato, ovvero è attivo ovunque in Italia, con l’aggiunta del sito ufficiale, il quale comunque offre la possibilità di godere della spedizione gratuita, nel momento in cui la spesa complessiva, ovvero il valore finale dell’ordine, dovesse essere direttamente superiore ai 49 euro (senza limiti in merito alle categorie merceologiche coinvolte).

Comet: grandi occasioni per tutti, ecco i migliori sconti del momento

Comet è assolutamente inarrestabile, in questi giorni ha presentato un volantino veramente ricco di occasioni da non perdere di vista, con possibilità di risparmiare al massimo anche su prodotti di altissimo livello, come ad esempio il Samsung Galaxy S21 FE, disponibile all’acquisto a 699 euro.

Per quanto riguarda invece la fascia intermedia della telefonia mobile, dobbiamo segnalare la presenza di un numero molto elevato di sconti estremamente interessanti, applicati ad esempio su Oppo Find X3 Lite, passando anche per l’eccellente Realme GT Master Edition, oppure Realme 8 5G e TCL 20L. Tutti vengono proposti a meno di 400 euro di spesa, sempre nelle solite condizioni, no brand con garanzia di 24 mesi. Tutti coloro che vorranno approfondire la conoscenza del volantino Comet, possono avvicinarsi subito alle migliori offerte disponibili in esclusiva sul sito ufficiale.