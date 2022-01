CCS una tecnologia innovativa, complessa per ridurre la C02 in atmosfera: Cattura e stoccaggio del Carbonio

CCS: un progetto complesso quanto tecnologico

Un progetto che è diventato realtà già in diverse parti del mondo, la cattura del carbonio dall’atmosfera dove Francia, Cina e Stati Uniti sono in prima linea.

Un grande impianto posizionato sulle ciminiere di fabbriche ad alto impatto ambientale ne permette il funzionamento. I fumi passando attraverso un apposito macchinario vengono privati della CO2, che viene quindi stoccata temporaneamente all’Interno di comparti sigillati.

A dirsi pare molto semplice da mettere in atto, tuttavia occorre precisare che dietro c’è davvero tanta tecnologia per avviare questi processi. I prezzi di questi impianti sono stati spesso oggetto di accesi dibattiti sul fronte costi-benefici.

Nei primi anni 2000, l’Unione Europea ha finanziato parzialmente gli impianti realizzati in Francia. Bruxelles ha stanziato un importo di circa 4 milioni di euro mostrandosi quindi a favore del progetto.

CO2: metodi di stoccaggio

Ora l’argomento si fa più complesso, perché per ovvi motivi non possiamo costruire immensi capannoni con all’interno tonnellate di CO2 staccata.

Per la conservazione sul lungo periodo entrano in gioco i geologi che insieme agli ingegneri studiano il territorio nazionale evidenziando punti di interesse nel sottosuolo per lo stoccaggio.

In particolare i preferiti sono i giacimenti di gas naturale esausti, che se hanno contenuto il gas per migliaia di anni, potrebbero fare altrettanto con la CO2.

Secondo recenti studi, i giacimenti di gas una volta introdotto il carbonio tendono addirittura a sigillarsi ulteriormente, più di quanto già non lo fossero in precedenza.

Ne consegue quindi la possibilità di contenere senza perdita con tempistiche dell’arco di diversi secoli se non millenni.

Purtroppo i giacimenti adatti debbono rispettare diversi requisiti e non essendo molti pongono dei limiti ai progetti.