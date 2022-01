Spendere poco sull’acquisto di un nuovo smartphone, pare essere cosa assolutamente semplice da Carrefour, grazie alla nuova campagna promozionale, infatti, tutti gli utenti possono mettere le mani sui migliori prodotti, dovendo sborsare cifre infinitamente ridotte.

Il volantino parte proprio da questa considerazione, diventando nel tempo disponibile in esclusiva nei punti vendita, ed estendendosi il più possibile nelle regioni del nostro paese. Il risparmio è assicurato su ogni singolo acquisto, ricordando comunque essere possibile richiedere il Tasso Zero al superamento dei 199 euro di spesa, e sopratutto la presenza della versione no brand, quando si tratta di telefonia mobile.

Carrefour: le migliori offerte per tutti i gusti

Carrefour rende davvero felici gli utenti che al giorno d’oggi stavano cercando di acquistare il nuovissimo Apple iPhone 13, in particolare risulta possibile mettere le mani sul modello da 128GB, nella solita variante no brand, ad un prezzo finale di 1059 euro. Consapevoli essere ancora particolarmente oneroso come investimento, proponiamo la variante da 369 euro, ovvero l’Apple iPhone X, ma ricondizionato.

Per quanto riguarda lo stesso settore, ma con sistema operativo Android, da notare la presenza di soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi 9AT, Redmi Note 10, Alcatel 1SE, Realme C21Y, Oppo A16, TCL 20Se, Motorola E6i, Oppo A74 o anche Motorola E40, tutti proposti a meno dei 259 euro richiesti per il Galaxy A32. Le altre offerte del volantino Carrefour sono disponibili in esclusiva su questo link, in modo da poter scoprire e conoscere da vicino i singoli sconti.