BMW: i Model Year 2022 cambiano “volto”, ecco i nuovi modelli dell’anno

Tempo di cambiamento per la nota azienda tedesca BMW! La produttrice di autoveicoli ha deciso di aggiornare la propria gamma con le modifiche previste per i Model Year 2022. Quali sono? Si parla della Serie 2, la Serie 4, la Serie 5, la X3, la X4 e le elettriche i4 e iX. Fanno parte del catalogo 2022 anche le nuove iX M60 e il restyling della Serie 8. Esse saranno disponibili a partire da marzo, mese in cui verrà aggiornata anche la BMW App con nuovi servizi connessi per la ricarica delle vetture elettrificate.

BMW: tutti i dettaglio sulle nuove modifiche

Le Serie 2. Alla Coupé verrà inserita la variante 230 a trazione posteriore con motore 2.0 turbo da 245 CV e 400 Nm con cambio a automatico otto marce. In tal modo, la Serie 2 tocca i 100 km/h da fermo in 5,9 secondi e può montare anche il differenziale posteriore M Sport.

Sulla seconda generazione della Active Tourer, invece, sarà disponibile la trazione integrale abbinata al motore 2.0 benzina mild hybrid 48V da 218 CV. Essa è denominata 223i xDrive e a consumi siamo su una media Wltp compresa tra 6,5 e 7,1 l/100 km (con emissioni di CO2 di 148-160 g/km). Per tutte le Active Tourer arrivano, inoltre, la tinta esterna Piedmont Red, il Driving Assistant Plus con Steering e Lane Guidance Assist nella lista degli optional.