WindTre mette in campo ancora una volta le migliori iniziative per la telefonia mobile al fine di contrastare la presenza sul mercato di Iliad e degli altri operatori specializzati nel low cost. Il provider arancione per tutti i clienti che si impegnano ad effettuare il cambio della SIM garantisce la promozione WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

La WindTre Star+ porta ad un’occasione rilevante in grado di congiungere la convenienza di soglie illimitate e con costi mai così bassi.

Nel dettaglio, tutti gli utenti che scelgono questa promozione di WindTre avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione internet con le velocità del 4G. Il prezzo previsto per gli abbonati che attivano questa ricaricabile è di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati che optano per questa tariffa di WindTre dovranno però rispettare una serie di condizioni. In primo luogo, i clienti del gestore arancione dovranno aggiungere una quota di attivazione una tanumt il cui valore è di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Inoltre, sempre gli abbonati del gestore arancione saranno chiamati ad effettuare la richiesta di portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad prevede un tempo di lavorazione pari ad un massimo di tre giorni.

Tutti coloro che sono interessati alla sottoscrizione di questa tariffa, come previsto dalle norme commerciali di WindTre devono rivolgersi presso uno store ufficiale del provider.