L’operatore WindTre, da ieri 27 gennaio 2022 ha iniziato ad inviare una comunicazione ad alcuni già clienti, in cui comunicherà l’aumento temporaneo e senza costi aggiuntivi dei Giga inclusi nella loro offerta.

Si tratta, per la precisione, di una nuova azione caring dell’operatore arancione, dedicata solamente ad alcuni suoi già clienti consumer. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre aumenta i Giga di alcuni suoi già clienti

Nel dettaglio l’operatore offrirà la possibilità ad alcuni già clienti di sfruttare un quantitativo di Giga superiore rispetto a quello previsto normalmente dalla propria offerta, ma senza alcun cambio del costo mensile o del resto delle condizioni. Nello specifico, per i clienti WindTre selezionati è previsto in automatico l’aumento dei Giga inclusi nell’offerta principale, con un quantitativo che sarà personalizzato in base alle caratteristiche dell’offerta mobile di partenza.

Il beneficio di questo aumento di Giga però, avrà una durata limitata, la quale sarà comunicata all’interno del messaggio informativo che verrà recapitato da domani ai clienti coinvolti dall’azione di caring. Al termine del periodo promozionale le precedenti condizioni dell’offerta del saranno automaticamente ripristinate, per cui ritornerà ad avere a disposizione il bundle di traffico dati di base della propria offerta.

Vi ricordiamo che in questo periodo l’operatore sta anche aumentando il traffico dati anche ad un altro gruppo di clienti, ma in quel caso per via di una rimodulazione entrata in vigore a partire dallo scorso 20 Gennaio 2022, quello che si può eventualmente rifiutare con il comando NVAR. A questo proposito si segnala che nelle ultime ore sono partiti nuovi messaggi informativi per un nuovo scaglione di clienti che avrà la modifica con l’aumento del costo mensile a partire dal 28 Febbraio 2022, mentre in questo caso l’aumento dei Giga sarà già disponibile a partire dal 30 Gennaio 2022.