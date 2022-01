Durante la presentazione di Windows 11, una caratteristica in particolare ha suscitato l’interesse delle persone: la compatibilità per le applicazioni Android sull’ultimo sistema operativo Microsoft. In effetti, sarà sufficiente scaricarli e installarli da Windows Store o Amazon App Store. Solo che, anche dal rilascio formale di Windows 11 nell’ottobre 2021, la funzionalità è rimasta molto in ritardo, almeno per il grande pubblico.

I membri del programma Insider potranno provarlo a partire da fine ottobre 2021. Tuttavia, questo stato specifico non sarà più necessario per trarne vantaggio. Infatti, Microsoft ha appena annunciato la beta pubblica per il supporto delle app Android, che inizierà a febbraio 2022.

Windows si prepara a supportare le app Android

‘Il prossimo mese porteremo nuove esperienze in Windows, inclusa un’anteprima pubblica di come utilizzare le app AndroidTM su Windows 11 tramite il Microsoft Store e le nostre partnership con Amazon e Intel, miglioramenti della barra delle applicazioni, nonché l’introduzione di due nuove app ridisegnate, Blocco note e Media Player’, ha affermato Panos Panay, Product Manager di Windows presso Microsoft.

Ovviamente, questa non è l’unica cosa che Microsoft ha pianificato per l’aggiornamento di febbraio 2022. Sarà inoltre necessario anticipare i miglioramenti della barra delle applicazioni. Di conseguenza, il widget Meteo sarà ora disponibile, oltre alla possibilità di disattivare l’audio di una chiamata direttamente da questa barra. Inoltre, con l’aggiunta di un nuovo pulsante, la condivisione delle finestre sarà facilitata. Infine, Blocco note e lettore multimediale avranno un design completamente nuovo creato per l’occasione.

Per il momento, Microsoft non ha specificato una data specifica per l’implementazione di questo aggiornamento. Microsoft ha anche verificato che Windows 11 sta entrando nella sua fase finale di distribuzione. In altre parole, a breve terminerà la migrazione gratuita al nuovo sistema operativo.

Windows rimarrà cercherà di re-innovarsi con il nuovo sistema, rendendolo uno strumento adatto a chiunque vorrà utilizzarlo per la creatività e/o per il gioco, nonché un portale per il Metaverso.