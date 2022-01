Dal senso simultaneo di storia e innovazione emerge Wilson Benesch. L’azienda è stata fondata nel 1989, sulla base di una proposta al governo del Regno Unito di costruire uno dei più antichi pezzi di tecnologia in uso oggi – un giradischi – da materiali all’avanguardia. Oggi l’azienda produce anche sistemi audio di elevata qualità.

Tutto questo lavoro innovativo avviene presso la struttura di Wilson Benesch a Sheffield. Sede con un personale di 20 persone, tra cui alcuni dei migliori ingegneri al mondo. “Siamo in grado di stampare queste strutture piuttosto grandi in poco tempo e capire come si incastrano tra loro”, afferma Luke Milnes. Invece di inviare progetti da produrre altrove senza supervisione, nasce tutto direttamente in sede. La combinazione di materiali all’avanguardia con un processo meticoloso è la chiave per produrre questa tecnologia di lusso.

Prezzi esorbitanti ma suono raffinato, questa la descrizione che potremmo fare dei sistemi audio di Wilson Benesch

Questo impegno per la progettazione ponderata e la creazione consapevole dei prodotti è visibile in tutti i giradischi e gli altoparlanti Wilson Benesch. Si ispirano al processo di produzione avanzato e ai materiali dell’industria automobilistica e aerospaziale. Anche gli altoparlanti hanno un aspetto simile: tutti i lati ampi e curvi che attirano l’attenzione. Persino i prezzi sono paragonabili a quelli di un’auto, con altoparlanti entry level a partire da 6.000 sterline, fino ai maestosi altoparlanti di riferimento Eminence che costano 145.000 sterline.

Di recente Luke Milnes ha aiutato un cliente a Singapore con un altoparlante costruito nel 1991, vecchio quasi quanto lui. È un promemoria del fatto che questi prodotti sono il più lontano possibile dai gadget usa e getta di gran parte dei sistema audio più moderni. Ogni dispositivo è un po’ di storia che viene preservata per essere tramandata alla generazione successiva. “Un distillato dell’intera storia di una città e un assaggio del suo futuro”.