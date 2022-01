WhatsApp: cosa cambierà con il nuovo aggiornamento, utenti felicissimi

Continua ad ottenere grande successo WhatsApp, applicazione di messaggistica che tutti conoscono per forza di cose. Ci sarebbero infatti parecchie cose che andrebbero diversamente se non esistesse un applicativo del genere, il quale ormai da diversi anni domina all’interno del mondo mobile ma soprattutto all’interno del mondo delle applicazioni di messaggistica istantanea.

Col tempo sono state tante le novità introdotte all’interno di questa strepitosa piattaforma, la quale risulta infatti particolarmente incline ai nuovi aggiornamenti. Secondo quanto riportato poi ce ne sarebbero alcuni in dirittura d’arrivo, tra cui qualcosa di veramente eccitante per gli utenti. Infatti si tratta di nuovi supporti a modalità già introdotte all’interno dei sistemi operativi stessi, come su iOS 15.

WhatsApp: arriva la full immersion anche per l’app e saranno aggiornati i messaggi vocali

Secondo quanto riportato, l’ultima versione che è stata rilasciata da WhatsApp sarà ben presto pronta per arrivare sugli smartphone.

La nuova modalità Full Immersion sta per essere diramata a tutti anche per quanto riguarda WhatsApp. Secondo quanto descritto infatti sarà possibile integrare questa modalità anche a WhatsApp, in modo da selezionare quali saranno le notifiche che renderete disponibili magari durante il vostro orario di lavoro.

È inoltre è stato predisposto un altro aggiornamento per le notifiche che andranno ad essere corredate all’immagine del profilo o magari del gruppo dal quale partono. Non avrete più difficoltà ad identificare le persone che vi stanno scrivendo. Inoltre si aggiornano anche i messaggi vocali che potrete riascoltare prima di inviarli definitivamente al destinatario. Queste sono le notizie pervenute che qualcuno avrebbe già riscontrato nel nuovo update.