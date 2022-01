L’operatore Vodafone Italia sta attualmente proponendo, ad alcuni già clienti di rete mobile, delle offerte di Rete Fissa davvero molto convenienti, soprattutto per il prezzo.

I prezzi sono infatti personalizzati e, solitamente più bassi rispetto alla versione standard della stessa offerta, sul sito ufficiale o nei negozi autorizzati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone sta proponendo delle offerte di Rete Fissa invitanti

Alcuni già clienti di rete mobile stanno ricevendo in questi giorni un’offerta di Rete Fissa denominata Internet Unlimited senza convergenza, che prevede la possibilità di ottenere Giga illimitati 5G in versione Family Plan. La proposta dell’operatore viene trasmessa tramite SMS, in cui il cliente viene invitato a recarsi presso un qualsiasi negozio autorizzato o a chiamare il numero 180 entro una certa scadenza, ad esempio il 31 gennaio 2022.

Ecco un esempio di SMS inviato: “Caro cliente, ti offriamo Internet a casa a 22,90 euro al mese senza vincoli e senza costi costi di attivazione! E in piu’ scopri come avere giga illimitati sul tuo cellulare e Netflix. Chiama subito il 180 gratis per info e attivazione! In alternativa visita un voda.it/negoziovodafone entro il 31 Gennaio 2022“.

Come indicato nel messaggio sopra riportato, in questo caso il prezzo a cui viene proposta l’offerta è pari a 22,90 euro al mese, ma per altri clienti sono previsti anche altri costi personalizzati, come ad esempio 19,90 euro al mese. Vi ricordo che Vodafone Internet Unlimited comprende connessione illimitata in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, chiamate a consumo e la Vodafone Station sempre inclusa nel prezzo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.