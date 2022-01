Il nuovo volantino Trony rilancia indiscutibilmente uno dei meccanismi più amati degli ultimi anni, ovvero permette la possibilità di godere di sconti fissi, direttamente proporzionali al livello di spesa effettivamente raggiunto dal cliente finale.

Il risparmio con Trony è cosa assolutamente certa, come anche l’ampissima possibilità di accesso sul territorio nazionale, data la presenza dei medesimi sconti ovunque in Italia, senza distinzioni o vincoli di alcun tipo. L’unica cosa da sapere riguarda, come al solito del resto, l’impossibilità di goderne tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Trony: le nuove offerte sono per tutti gli utenti

Trony super grazie al recente volantino che l’azienda ha deciso di lanciare sul mercato italiano, il meccanismo che lo regola non è innovativo o particolarmente strano, già ad esempio lo avevamo visto ed apprezzato in passato. L’idea è di lasciare agli utenti la maggior possibilità di scelta possibile, estendendo le disponibilità degli sconti a tutte le categorie merceologiche.

Per risparmiare è necessario recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, per poi aggiungere al carrello virtuale i prodotti che più si desidera. Giungendo successivamente in cassa, gli addetti provvederanno a scontare immediatamente sullo scontrino, una cifra direttamente proporzionale alla spesa sostenuta; più precisamente, coloro che spenderanno più di 300, 600, 2400, 1200 o 4600 euro, riceveranno in cambio uno sconto fisso di 30, 100, 550, 250 e 1200 euro. Sebbene la campagna sia molto semplice da comprendere, per comodità vi proponiamo il link al sito ufficiale, dal quale riceverete tutte le informazioni del caso.