Il Surface Laptop Studio di Microsoft approderà presto nel mercato europeo dopo una trionfale presentazione avvenuta lo scorso Settembre 2021. Pregiato, costoso ed indirizzato alle dita ed agli occhi più eisgenti del mercato notebook. Si configura come un dispositivo Premium su cui molti vorrebbero mettere le mani. Le specifiche sono da capogiro come anche i prezzi giustificati da una qualità sopraffina e da nessun compromesso in quanto ad hardware ed accessori. Ecco quando arriva da noi.

Microsoft Surface Laptop Studio

Importanti indizi annunciano un arrivo ormai imminente del device in Europa. Diverse le configurazioni disponibili con relativi prezzi e date di lancio. Microsoft potrebbe concedere la vendita di questa nuova categoria di device a partire dal 22 febbraio prossimo con un parallelo sbarco anche in UK.

Nessuna informazioni esplicita in merito ai listini che ondeggiano tra i 1.739 euro e gli oltre 2.200 euro. Si parte dalla versione Intel Core i5 11300H Tiger Lake con 16 GB di RAM LPDDR4X, grafica Intel Iris Xe e SSD da 356 GB fino a portarsi al top di gamma equipaggiato con Intel Core i/ 11370H Tiger Lake con 32 GB di RAM LPDDR4X, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB e SSD da 1TB.

Sul piano del display si ha di fronte un PixelSense da 14,4 pollici (2400×1600 pixel, 120 Hz e Dolby Vision) capace di inclinarsi e restringersi fino a coprire il trackpad in modalità studio a vantaggio dei creatori d’arte.

Vi lasciano con il video teaser di Microsoft ufficiale dopo la presetazione di questo gioiellino hi-tech che tutti vorremmo. Che cosa ve ne pare? Spazio alle vostre impressioni.