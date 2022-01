La presentazione dei nuovi Galaxy S22 del colosso sud coreano Samsung è sempre più vicina, mancano davvero pochissimi giorni. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo appreso moltissimo su questi dispositivi, sia in termini di design che in termini di probabili specifiche tecniche.

Ora, grazie al noto leaker Roland Quandt, possiamo fare un punto della situazione, andando a stilare le specifiche tecniche completo per ognuno dei tre modelli attesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S22: ecco le specifiche tecniche

Iniziamo dal Galaxy S22 base, che monterà un display 6,1″ Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1.080 pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nit, 425 ppi. Il processore sarà un Samsung Exynos 2200 per il mercato europeo ma un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 per il mercato USA con 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore sarà composta da tre sensori rispettivamente da 50, 12 e 10 megapixel, mentre l’anteriore sarà da 10 megapixel. La batteria è da 3.700 mAh con ricarica rapida e ricarica QI.

Il modello Plus, avrà di diverso rispetto al precedente, ovviamente lo schermo. Monterà infatti un display 6,6″ Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1.080 pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nit, 393 ppi. Il processore sarà lo stesso e anche i tagli di memoria interna ed esterna non cambieranno. Stesse fotocamere, posteriori ed anteriori, a cambiare sarà ovviamente anche la batteria, questa infatti da 4.500 mAh con ricarica rapida e ricarica QI.

Terminiamo con il modello Ultra, che monterà uno schermo da 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 3.080 x 1.440 pixel, display Infinity-O Edge, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nit, 500 ppi. Anche in questo caso il processore sarà lo stesso, sia per il modello europeo che per quello destinato agli USA. A cambiare questa volta saranno anche i tagli di memoria, perché questo modello sarà disponibile anche con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. Le fotocamere posteriori sono 4, rispettivamente da 108, 12, 10 e 10 megapixel, mentre quella frontale da 40 megapixel. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida e ricarica QI. Il modello base partirà da 849 euro, il Plus da 1049 euro mentre l’Ultra da 1249 euro. Non vediamo l’ora dell’8 febbraio 2022.