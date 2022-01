Sono stati svelati i giochi gratuiti che arriveranno per gli abbonati PS Plus a febbraio 2022 per PlayStation5 e PlayStation4.

PlayStation ha rivelato (tramite il PlayStation Blog) i tre titoli per PlayStation 5 e PlayStation 4 che entreranno nel suo programma per gli abbonati PlayStation Plus il 1 febbraio.

I giochi scelti sono Planet Coaster: Console Edition (PS5), Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4) e UFC 4 (PS4). Avrai tempo fino al 28 febbraio per riscattarli. Una volta fatto, rimarranno collegati al tuo profilo per sempre e potrai accedervi ogni volta che ti sarai registrato a PS Plus. Ricorda che puoi ancora scaricare i titoli PS Plus di gennaio fino al 31 gennaio.

Lista giochi scaricabili gratuitamente

Planet Coaster: Edizione Console (PS4 e PS5)

Sorprendi le folle e costruisci il parco di montagne russe dei tuoi sogni. Gestisci un mondo virtuale con un’attenzione ai dettagli senza precedenti. Qualunque sia il tuo livello di abilità, dai vita alle tue idee. Approfitta dei progetti per posizionare rapidamente oltre 700 oggetti prefabbricati, inclusi sottobicchieri, strutture e scenari; costruire da zero con una costruzione dettagliata pezzo per pezzo o trasforma il terreno stesso.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4 e PS5)

Distruggi scheletri, sconfiggi draghi e combatti golem giganti in questa prima avventura di Wonderlands ispirata a Borderlands. Vivi l’acclamata missione del 2013 che ha dato inizio a tutto in questa campagna a sé stante ricca di fantasia, divertimento e montagne di bottino magico! Scegli tra sei cacciatori della Cripta unici, ognuno con le proprie abilità distintive e build potenti, e lanciati in caotiche battaglie fantasy in solitario o in cooperativa.

UFC 4 (PS4)

EA Sports UFC 4 ti mette al centro di ogni combattimento. Sviluppa e personalizza il tuo personaggio attraverso un sistema di progressione unificato in tutte le modalità. Passa da dilettante sconosciuto a superstar dell’UFC nella nuova modalità Carriera, o sfida il mondo nelle nuove Battaglie Blitz o Campionati mondiali online per diventare il campione indiscusso.

Se sei un abbonato PS Plus su PS5 devi ricordare che la promozione è ancora disponibile. Sono inclusi 20 videogiochi dal catalogo PS4. Tutti sono retrocompatibili con la nuova console Sony; alcuni anche con FPS migliorati e tempi di caricamento ridotti.

Giochi inclusi con PS Plus Collection

Bloodborne

Days gone

Detroit: diventa umano

Dio della guerra

Secondo figlio infame

Cricchetto e Clank

L’ultimo guardiano

The Last of Us Remastered

Fino all’alba

Uncharted 4: La fine di un ladro

Giochi di terze parti