Il vaccino Pfizer insieme al vaccino di Moderna sono ancora al centro della campagna vaccinale in Italia. Molti cittadini proprio in questi giorni stanno completando il loro percorso di immunizzazione contro il Covid, scegliendo la via della cosiddetta terza dose booster.

Pfizer, in primavera una nuova versione del vaccino

La terza dose del vaccino di Pfizer, così come quello di Moderna, è ora somministrato a tutta la popolazione adulta over 18. Le operazioni, che proseguiranno verosimilmente durante tutto il corso dell’inverno, sono partite già nello scorso mese di Ottobre con la copertura per i cittadini fragili, gli anziani ed i residenti delle RSA.

Ancora oggi il vaccino Pfizer si conferma la migliore arma contro il virus. L’unica incognita legata a questo farmaco è la possibile compatibilità e copertura contro Omicron. Alcuni studi hanno rivelato una non ampia copertura dal contagio contro Omicron, specialmente per quelle persone che non hanno ricevuto ancora la dose booster.

Per rendere il suo prodotto migliore nella prevenzione del contagio, la casa farmaceutica sta lavorando ora ad una modifica del vaccino con l’obiettivo di aggiornare il siero proprio alla nuova mutazione del coronavirus.

Il nuovo farmaco di Pfizer arriverà in Italia nel corso della primavera, con i primi lotti che dovrebbero essere disponibili tra aprile e maggio. Ancora non si sa se con la presenza del nuovo preparato di Pfizer sarà necessaria una quarta dose. Sarà necessario in tal senso vedere quali saranno sviluppi clinici della variante e l’impatto dei contagi da coronavirus sul sistema sanitario nazionale.