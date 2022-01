Netflix ha deciso di cambiare strategia nel corso del 2022. Proprio nei mesi a venire, infatti, la tv streaming ha deciso di porre un freno alla dinamica degli account condivisi. Anche per garantire ai clienti i migliori contenuti nel campo delle serie tv e dell’intrattenimento, Netflix vuole impedire la condivisione dei profili al fine di aumentare il suo bacino di introiti da canoni mensili.

Netflix, le novità del nuovo anno per i profili condivisi

Già nelle precedenti settimane la campagna di Netflix contro gli account condivisi ha compiuto i primi passi. Molti clienti, a tal proposito, hanno avuto problemi durante la loro fase di login sulla piattaforma. E’ spiccato agli occhi degli abbonati, in particolare, questo messaggio: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica”

Attraverso questo messaggio di errore, Netflix segnala agli utenti che usufruiscono di un account condiviso la necessità di un ingresso sulla piattaforma con un doppio codice di conferma. Insieme alla classica password, i clienti sospettati di dividere il loro account con amici e parenti dovranno anche inserire un OTP ricevuta per mezzo di una mail o sul numero di telefono associato al profilo.

Le norme del servizio streaming sono molto chiare. La condivisione degli account su Netflix è bandita, salvo per i conviventi dello stesso nucleo domestico. Per tutti i trasgressori, in un futuro a medio termine, la tv streaming non esclude nemmeno il ban definitivo dal servizio.