Uno dei giochi più famosi e conosciuti del pianeta è senza dubbi Grand Theft Auto, il famoso videogioco prodotto da Rockstar games vanta una platea di giocatori a dir poco globale, forse troppo globale, soprattutto nella sua versione condivisa sul web, parliamo ovviamente di GTA Online, il quale è diventato involontaria piattaforma di reclutamento da parte dei cartelli della droga, una notizia sorprendente che però a quanto pare è vera e confermata.

La vicenda si è consumata in Messico, nazione in cui il gioco va molto, cosa che però dovrebbe portare a riflettere e a preoccuparsi, soprattutto considerando che si tratta di un grande marchio coinvolto in una vicenda decisamente molto grave.

Reclutamento dai cartelli della droga

Il tutto è venuto alla luce del Sole quando una donna è stata fermata dalle autorità messicane in possesso di 60Kg di metanfetamina, affermando di essere stata reclutata dai produttori di droga proprio su GTA Online e dichiarandosi innocente dal momento che secondo lei nei contenitori erano presenti oggetti elettronici, scusa ovviamente poco credibile visti i 2000 dollari incassati per ogni viaggio.

Si tratta probabilmente di un caso isolato ma che lascia molto a cui pensare, infatti in molti temono che si possa trattare di una nuova frontiera per i corrieri della droga di reclutare nuovi elementi, soprattutto in quelle piattaforme sguarnite da questa tipologia dio adescamento, ed effettivamente in passato anche Forbes condusse una ricerca riscontrando non si trattasse di un fenomeno così raro come pensato in precedenza, GTA dunque non è ne l’inizio ne probabilmente la fine.