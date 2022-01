Da Euronics arriva un nuovo incredibile volantino, pensato per soddisfare il più possibile gli utenti che vogliono continuare a sognare, acquistando prodotti di tecnologia generale, oltre agli smartphone, a prezzi incredibilmente bassi e scontati.

Il risparmio è importante, infatti ogni cliente avrà la possibilità di recarsi in negozio, ottenendo l’accesso ad una selva di riduzioni applicate sui migliori modelli attualmente in circolazione. Spendere poco è semplice, data l’ampia disponibilità sul territorio, affiancata dalla garanzia di 24 mesi, l’essere no brand e sopratutto la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Euronics: attenzione alle nuove offerte, hanno prezzi bassissimi

La nuova campagna promozionale di Euronics, intitolata Festival Della Tecnologia, rappresenta la perfetta soluzione per risparmiare sui vari acquisti, puntando più che altro verso la fascia intermedia della telefonia mobile. Pensando di spendere al massimo 299 euro, sarà infatti possibile mettere le mani su prodotti come Xiaomi Redmi Note 10S e Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Il maggiormente consigliato è proprio il secondo, poiché comunque prevede la possibilità di godere della connettività 5G, ad un prezzo generalmente non troppo dispendioso o elevato. Sempre per quanto riguarda il medesimo volantino, segnaliamo anche un interessante televisore LED LG da 45 pollici, il suo prezzo finale di 699 euro è davvero intrigante. All’appello mancano poi tantissimi altri sconti di alto livello, legati più che altro a differenti categorie merceologiche, se volete approfondire la conoscenza della campagna, ricordatevi di aprire il prima possibile il seguente link.