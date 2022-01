Esselunga propone al consumatore finale una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, e dagli esiti assolutamente imprevisti. I prezzi bassi sono favorevoli per coloro che vogliono spendere poco su ogni singolo acquisto, indipendentemente dalla qualità del prodotto finale.

Il volantino che potete trovare nell’articolo, è come al solito attivo in esclusiva nei singoli punti vendita, ciò sta a significare che per completare l’ordine dovrete necessariamente recarvi personalmente presso gli stessi, indipendentemente dalla dislocazione territoriale. Ricordate, inoltre, che i prodotti sono sempre distribuiti completamente sbrandizzati, con garanzia della durata di 24 mesi.

Esselunga: offerte così non si erano mai viste

Spettacolari occasioni vi attendono da Esselunga, scoperto il volantino che nasconde al proprio interno smartphone a prezzi mai visti prima. Il modello su cui l’azienda ha puntato maggiormente è lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un prodotto caratterizzato dalla connettività 5G, e sopratutto dalla presenza di un processore performante, affiancato dal display AMOLED tra i più belli del segmento entro i 400 euro di spesa.

L’alternativa proposta è decisamente più economica, è infatti presente il Samsung Galaxy A03s, un terminale che viene venduto a meno di 130 euro, ed è da considerare come una validissima alternativa per coloro che vogliono risparmiare al massimo. Il volantino Esselunga chiaramente volge la propria attenzione anche altrove, per questo motivo si consiglia come al solito di prendere visione dell’elenco aggiornato degli sconti, tutti proposti direttamente nelle pagine che trovate direttamente a questo indirizzo.