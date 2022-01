Abbiamo più volte parlato di come esistano diversi strumenti per monitorare lo stato di sviluppo della rete ad alta velocità in fibra in Italia. Era il 2016 quando venne aperto il sito web BandaUltralarga. A quel tempo, il lavoro si concentrava principalmente sulla fibra a 100Mbps. Oggi, però, i tempi sono cambiati e l’attuale piano Italia a 1 GB parla di portare la connessione veloce (FTTH cablata o wireless) ad almeno 300 Mbps su tutto il territorio nazionale.

Lo stesso sito è stato recentemente aggiornato, mostrando finalmente un profilo ancora più completo dello sviluppo della rete ad alta velocità in Italia, offrendo anche uno sguardo più chiaro su quali siano le famose aree bianche, grigie o nere. Proviamo a riassumere insieme tutti i servizi che offre questo nuovo sito web evidenziando tutte le funzioni disponibili e cercando di spiegare cosa significano i vari colori sulla mappa.

Eccome come leggere i colori delle varie zone

Area bianca: area priva di reti ad alta velocità e senza piani di copertura di operatori privati;

Zona grigia: area con reti ad alta velocità (almeno 1) o con piano di copertura privato di operatore privato;

Zona Nera: area con reti ad alta velocità (almeno 2) o con copertura privata di almeno 2 operatori privati ​​a livello;

Oggi il sito BandaUltralarga vi dà esplicitamente queste informazioni, separando nettamente anche quali sono i piani di copertura per uno specifico civico e qual è lo stato attuale. La colonna di sinistra ti mostrerà se c’è già un operatore che ha dichiarato l’intenzione di coprire il tuo numero ed entro quale anno, oppure se sarà coperto dal piano 1 GB Italia, quindi comunque entro il 2026. Sul a destra, invece, la rete ad alta velocità attualmente disponibile in quella zona.