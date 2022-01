Hai accidentalmente cancellato una conversazione di Telegram e non sai come recuperarla? Ecco delle possibili soluzioni che ti faranno recuperare i dati di Telegram come: chat, messaggi e foto cancellate.

Telegram è una delle applicazioni di messaggistica più popolari che possiede un gran numero di utenti. Con esso, puoi inviare messaggi, foto, video, documenti (zip, RAR). Ma a volte, le chat o i messaggi in Telegram possono essere eliminati erroneamente o persi per altri motivi.

Quando accade inaspettatamente, scoprirai quanto sia difficile recuperare i messaggi di Telegram cancellati poiché Telegram non ti offre una soluzione di recupero dati per recuperare la tua conversazione. Ma ciò non significa che il recupero dei dati di Telegram sia impossibile.

In questo articolo, abbiamo raccolto dei modi per recuperare foto cancellate, o messaggi nell’app.

Ecco i due metodi piu’ comuni

Il primo e il metodo più semplice per recuperare le foto di Telegram cancellate è trovarle nella cartella “Immagini“. Quando ricevi un’immagine da Telegram, questa verrà salvata nella cartella “Immagini Telegram” sulla scheda di memoria o nella memoria interna del telefono. Quelle immagini non verranno eliminate dalla cartella anche se le hai eliminate direttamente dalla chat di Telegram.

Il secondo modo è recuperare le chat di Telegram cancellate dalla cartella cache in cui sono stati archiviati tutti i messaggi, le immagini, i video e altri file nelle conversazioni eliminate. Per fare ciò, nella scheda SD esterna del telefono, vai alla cartella “Android” > cartella “dati” > cartella “org.telegram” > cartella “cache”. Aprila e poi troverai tutte le immagini cancellate dalle conversazioni di Telegram.

Recupera i file cancellati con il software di recupero dati Android

Qui, se desideri recuperare file cancellati di altro tipo come messaggi di testo, contatti, documenti, immagini, file video sui tuoi dispositivi Android, ti consigliamo di provare il software di recupero dati Android EaseUS. Puoi scaricare la versione di prova gratuita per scansionare gratuitamente i file eliminati.

Ecco tutti i passaggi da seguire:

Collega il tuo dispositivo Android al computer e avvia EaseUS;

Fai clic sul pulsante “Avvia” per fare in modo che il software riconosca e connetta il dispositivo;

NOTA: poiché il software può accedere solo al dispositivo Android con root, è necessario assicurarsi che il telefono o il tablet sia stato rootato prima del ripristino dei dati.