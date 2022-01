Criptovaluta: nel 2022 la moneta del futuro sbarca anche a Casa Sanremo

Mancano esattamente 3 giorni all’attesissimo arrivo dello show più visto di tutti i tempi. Stiamo parlando di Sanremo, il festival musicale della canzone italiana che da più di 70 anni coinvolge le famiglie in una grande festa serale. Più contemporaneo è invece Casa Sanremo, un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, gli artisti, e gli addetti ai lavori, che quest’anno compie 15 anni. Come spiega Vincenzo Russolillo (Presidente Consorzio Gruppo Eventi e Patron di Casa Sanremo): “Tantissime le sorprese in serbo: grandi cambiamenti, nuovi contenuti e scenari, che intendono apportare una nuova ventata emotiva ad ogni animo in grado di entusiasmarsi e di essere travolto da ciò che per noi rappresenta il segreto del successo di Casa Sanremo, la pura passione.” Tra le sorprese appena citate vi è anche la presenza del sito web d’informazione sul mondo crypto, nonché Criptovaluta.it

Criptovaluta: cosa c’entra con Casa Sanremo?

Durante la riunione si presenteranno 25 ospiti che si alterneranno in brevi talk di 15 minuti, e che parleranno appunto di tecnologie criptovalutarie, i crypto token, le reti blockchain, gli NFT e la finanza decentralizzata.

Tra gli altri argomenti trattati ci saranno le crypto-news giornaliere, oltre alle analisi e agli approfondimenti su NFT, tecnologie Blockchain, Bitcoin e le altre criptovalute, GameFi e il mondo DeFi.

Dei personaggi invitati vedremo i volti dell’esperto internazionale Giacomo Zucco, conosciuto come “Bitcoin maximalist” e Luca Boiardi appartenente alla community Crypto Gateway. Non mancheranno Lucia Quaglia community manager del più grande exchange al mondo Binance, Federico Rivi founder e autore di Bitcoin Train per trattare di Bitcoin e mining.