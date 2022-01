Bennet non sa più come fare per avvicinarsi al massimo delle proprie possibilità agli utenti interessati all’elettronica, in questi giorni infatti è stata lanciata una campagna permeata di riduzioni importanti, con prezzi alla portata della maggior parte di noi.

Spendere poco con Bennet è semplice, data prima di tutto l’ampissima disponibilità sul territorio nazionale, infatti basterà recarsi in negozio ed il gioco è pressoché fatto. Al netto di tutto questo, ricordiamo comunque che i prodotti vengono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, che prevede la copertura dei difetti di fabbrica, non i danni accidentali, affiancata dall’essere no brand, ovvero disponibilità di aggiornamenti tempestivi.

Bennet convince: arrivano nuovi sconti molto speciali

Bennet è riuscita ad accorciare le distanze nei confronti dei più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, riuscendo a convincere gli utenti con prezzi adeguati e sconti da pazzi, anche su modelli estremamente costosi. Un chiaro esempio può essere portato con l’apple iPhone 13, un dispositivo da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, ed oggi effettivamente proposto a 879 euro, una cifra che convince, se considerato infatti che altre realtà lo stanno proponendo ad oltre 1000 euro, sempre con 128GB di memoria interna.

Volendo invece spendere più di 700 euro in meno, ecco arrivare l’ottimo Samsung Galaxy A12, un prodotto estremamente interessante, se confrontato con il suo prezzo finale di vendita, sono infatti necessari solamente 179 euro per l’acquisto definitivo. Ogni altra informazione in merito al volantino, è rimandata direttamente al sito ufficiale.