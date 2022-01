Secondo una nuova storia di Bloomberg, Apple sta lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti iPhone di accettare pagamenti con carta di credito utilizzando la tecnologia contactless senza l’uso di hardware aggiuntivo. Secondo la fonte, il sistema di Apple utilizzerà molto probabilmente la tecnologia NFC simile ad Apple Pay.

Allo stato attuale delle cose, le piccole imprese che vogliono accettare pagamenti tramite iPhone devono fare affidamento su dispositivi di terze parti. Questo hardware è spesso fornito dall’azienda di servizi finanziari Square, che vende una varietà di terminali di pagamento per dispositivi iPhone e iPad.

Apple potrebbe trasformare l’iPhone in un terminale di pagamento

Apple sarebbe in grado di superare l’hardware di Square incorporando la tecnologia del terminale tap-to-pay direttamente nell’iPhone tramite il chip NFC integrato dell’iPhone. Ciò significa che le piccole imprese saranno in grado di accettare pagamenti tap-to-pay senza la necessità di tecnologia aggiuntiva. La funzione sembra essere compatibile con Apple Pay, consentendo agli utenti di effettuare un pagamento toccando il proprio iPhone sul retro di un altro iPhone.

Invece, la nuova funzionalità trasformerebbe l’iPhone in un terminale di pagamento, consentendo a utenti come food truck e parrucchieri di ricevere gli acquisti toccando una carta di credito o un altro iPhone sul retro del proprio dispositivo.

Non è chiaro se l’opzione di accettazione del pagamento sarà contrassegnata come parte di Apple Pay, ma il team che ci lavora ha lavorato all’interno dell’attività di pagamento di Apple da quando è stato trasferito da Mobeewave, secondo le fonti. Non è inoltre chiaro se Apple intenda offrire la funzionalità in collaborazione con una rete di pagamento esistente o da sola.