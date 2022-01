Imparare una nuova lingua su un dispositivo Android? Se la lingua utilizza un alfabeto diverso, potrebbe essere necessario aggiungere una nuova tastiera software al telefono.

Fortunatamente, la tastiera Gboard standard di Google include una soluzione: infatti sono presenti oltre 500 lingue oltre 40 diversi sistemi di scrittura. Se hai già installato Gboard, probabilmente hai già configurato la lingua in italiano. Ma non è difficile aggiungere una o più nuove tastiere e passare rapidamente da una lingua all’altra. Ecco come installare e utilizzare una delle lingue disponibili.

Ecco la procedura completa:

Tocca l’icona delle impostazioni (quella che sembra un ingranaggio) appena sopra la tastiera. Se non lo vedi, fai clic sulla freccia a sinistra appena sopra la tastiera per visualizzare la barra degli strumenti.

Seleziona “Lingue”.

Fare clic sull’icona a forma di ingranaggio sopra la tastiera.Puoi anche accedere alla pagina dal menu delle impostazioni principali del tuo dispositivo.

Ecco le impostazioni per Android e iOS:

Seleziona “Sistema”. Seleziona “Lingue e input” > “Tastiera su schermo” > “Gboard” > “Lingue”.

Una volta raggiunta la pagina “Lingue”, puoi aggiungere una nuova lingua:

Tocca “Aggiungi tastiera” nella parte inferiore della pagina.

Scorri fino alla lingua che desideri aggiungere e toccala. (È un lungo elenco, quindi potresti risparmiare tempo utilizzando l’icona di ricerca in alto a destra dello schermo.)

Se di recente hai utilizzato un’app per l’apprendimento delle lingue o un’altra app relativa alla lingua, quella che desideri potrebbe già essere essere in primo piano in “Lingue consigliate”.

Diversi tipi di tastiere

A seconda della lingua, potresti essere in grado di scegliere da un elenco di diversi tipi di tastiere nella parte superiore dello schermo. (Ad esempio, potresti essere in grado di optare per una tastiera QWERTY o Dvorak o impostare le opzioni di scrittura a mano.) Il suggerimento più probabile sarà il primo, ma puoi scorrere per vedere altri che sono disponibili.

Nella stessa pagina, in “Impostazioni lingua“, l’opzione “Digitazione multilingue” ti consente di scegliere di ricevere suggerimenti di parole da più di una lingua durante la digitazione. (La disponibilità dipende dalla lingua che stai aggiungendo.)

Al termine, tocca il pulsante “Fatto”. Verrai riportato alla pagina “Lingue” dove vedrai elencata la nuova lingua. Tocca la freccia sinistra nell’angolo in alto a sinistra per uscire dalla pagina.