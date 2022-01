In Italia continua l’incubo di tutti i risparmiatori: perdere il proprio denaro. Continuano le truffe di phishing via email, dove i truffatori si fingono di essere alcune delle principali banche italiane come: Unicredit, BNL e Intesa San Paolo.

Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un truffatore cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali come: dati finanziari o codici di accesso. Per farlo i truffatori si fingono enti affidabili in una comunicazione digitale.

Come evitare la truffa

I truffatori si fingono queste banche italiane in modo tale da ingannare i correntisti che ricevono le e-mail. In questo modo i malfattori aumentano il numero di vittime da far abboccare al prorpio amo.

L’obiettivo principale di queste e-mail finte è quello di rubare i dati sensibili dei correntisti, come i dati di accesso. Una volta ottenuti i dati necessari, i truffatori saranno in grado di accedere alla vostra pagina di home banking e sottrarvi tutto il denaro.

Una volta che viene cliccato il link all’interno della mail, si è reindirizzati alla pagina finta della propria banca. Essendo la pagina fake è uguale in tutto e per tutto a quella originale, ma mettendo i dati di accesso andremo a far un regalo ai malfattori dietro a questo inganno.

Cercate di diffidare sempre da email dove vi richiedono i dati d’accesso personali e controllate chi è il vero mittenete della mail. Solitamente le banche non vi chiedono le credenziali e dati così sensibili via e-mail.