Trony riesce a far impazzire gli utenti che vogliono il massimo, spendendo cifre sempre più basse e convenienti, in questi giorni è arrivata una nuova campagna promozionale con la quale è possibile ricevere sconti fissi applicati direttamente sui migliori prodotti in circolazione.

Il meccanismo che regola il volantino è chiaramente alla portata di tutti, e richiede di seguire un iter tutt’altro che complesso. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di effettuare gli acquisti in esclusiva presso i punti vendita, poiché non sarà possibile in nessun modo accedervi sfruttando l’e-commerce aziendale. I prodotti vengono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale riesce a coprire ogni difetto di fabbrica, ma non i danni accidentali eventualmente causati dagli utenti stessi.

Trony da pazzi: il nuovo volantino è meraviglioso

La nuova campagna promozionale di Trony assume connotazioni decisamente liete ed interessanti, data infatti la possibilità di ricevere sconti fissi su ogni singolo acquisto effettuato. L’unica cosa da fare è recarsi personalmente in negozio, acquistando tutti i prodotti che si desiderano, o si ritengono necessari.

Fatto questo, nel momento in cui si giungerà effettivamente in cassa, si avrà diritto a ricevere una riduzione predefinita, in relazione alla spesa finale sostenuta. In altre parole, superando i tagli di 300, 4600, 600, 2400 e 1200 euro, si vedrà uno sconto sullo scontrino pari a 30, 1200, 100, 550 e 250 euro.

Da notare che i suddetti non potranno essere cumulati, ma per maggiori informazioni potete comunque collegarvi qui.