Si arricchisce ancora di più il listino di TIM per quanto riguarda le grandi tariffe per la telefonia mobile. Il gestore italiano ha deciso di accettare a viso aperto la sfida di Iliad e della sua tariffa Giga 120. I clienti che decidono di sottoscrivere una promozione con TIM potranno ora scegliere le vantaggiose offerte Wonder.

TIM, le prime offerte low cost per il nuovo anno

TIM non ha previsto un unico pacchetto per la tariffa Wonder, ma bensì una duplice versione per l’offerta. I clienti del gestore italiano potranno attivare in primo luogo un ticket con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per i clienti sarà di soli 9,99 euro.

Sempre una seconda versione della TIM Wonder conferma l’impianto di grande vantaggio. In questo caso, gli abbonati potranno ricevere consumi infiniti per telefonate ed SMS con 50 Giga per navigare in internet. La tariffa prevista, in questa circostanza, sarà sempre di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Tenendo fede ad una condizione già lanciata con altre ricaricabili, anche con la promozione Wonder, TIM assicura a tutti i suoi clienti costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento.

In linea con le precedenti settimane e con le precedenti tariffe low cost con tanti Giga, anche in questo caso TIM ha riservato tale occasione commerciale a tutti i clienti che effettuano la portabilità del numero da altro gestore. Almeno per ora, quindi, le tariffe Wonder non sono a disposizione di tutti gli utenti che hanno una SIM già operativa.