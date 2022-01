Telegram: arriva la truffa scam di Uniswap.bike, i vostri soldi sono in pericolo

Come ben sappiamo, quando un argomento entra in voga, è di conseguenza maggiormente esposto a truffe di ogni tipo. Già in passato è accaduto che aziende conosciutissime venissero prese di mira dai truffatori ed usate come esca per le vittime. Dopo pochissimo tempo, la storia sembra ripetersi (questa volta su Telegram) con un nuovo pretesto: le Cryptovalute.

Telegram: come funziona la truffa di Uniswap.bike?

Tutto ha inizio da Telegram. Qui si viene aggiunti su un gruppo denominato “9.UNISwap Una nuova generazione” composto da più di 1000 membri. Tra questi vi sono bot o profili fake che effettuano domande per invogliare le persone ad iscriversi al progetto e depositare i loro soldi in USDT. ATTENZIONE: sarà facile riconoscere i BOT presenti, poiché questi domanderanno: “che fine fanno i miei soldi?”, “che bello oggi ho guadagnato 1000 €”, “i miei soldi sono arrivati”…

Al suo interno è possibile leggere tale didascalia esplicativa: “Siamo il team di UNISwap.☆ Siamo incaricati dalla società di promuovere una nuova generazione di mining di liquidità, ☆ che è un progetto di rendimento stabile e privo di rischi.☆ ☆Puoi aggiungere un team manager per saperne di più. @Letty8008“.

Attenti ad UNISwap Letty

Il contatto pericoloso in questo caso è “UNISwap Letty”, in quanto rassicura gli utenti dichiarando di aver a che fare con un progetto sicuro, per poi convincerli a bonificare un determinato importo.

UNISwap Letty inoltre vi invoglierà ad aprire un account Coinbase in cui depositare i soldi per poi convertire circa 70 euro in ethereum ed i restanti in USDT. Al che aprirete un Wallet Coinbase, per poi entrare nel pool di mining chiamato Uniswap.bike. Da qui dovreste guadagnare 1,6% in USDT giornaliero.

Ma proprio in tal momento accadrà la truffa. Una volta accettato il pool di mining, il vostro conto Coinbase verrà collegato al loro pool per poi girare tutta la liquidità su un conto grazie ad un trucchetto astuto.