Postepay o Unicredit, i clienti perdono i risparmi: la colpa di questi SMS

Truffe in arrivo per i clienti di Postepay e Unicredit. A causa di questi SMS i correntisti perdono i loro risparmi

I canali per i conti online sono certo utili per gestire i propri risparmi, ma al tempo stesso espongono gli utenti anche ad una serie di pericoli. In queste settimane continuano i tentativi di truffa a danno dei principali istituti di credito italiano. Particolare attenzione, per tutti i correntisti di Unicredit così come per i possessori della carta Postepay.

Postepay e Unicredit, la truffa che mette in pericolo i risparmi

Proprio i clienti di Unicredit e di Postepay sono vittime di alcuni tentativi di phishing messi in atto da parte dei malintenzionati del web. Gli hacker cercano di attirare l’attenzione dei correntisti attraverso messaggi fasulli, via mail o SMS, in cui si paventa l’accredito di ingenti somme sul proprio conto in maniera automatica.

I clienti di Unicredit e Postepay sono spinti dagli hacker a cliccare su appositi link in allegato a queste comunicazioni per ricevere maggiori informazioni a riguardo. L’obiettivo dei malintenzionati, per mezzo di queste comunicazione, è quello di accedere ai dati personali e sensibili dei clienti Unicredit e Postepay. La condivisione delle informazioni riservate da parte degli utenti potrebbe portare a scenari molto gravi, come anche il furto d’identità online.

Altro pericolo da non sottovalutare è l’attivazione dei servizi a pagamento sui profili tariffari TIM, Vodafone e WindTre delle vittime. Proprio attraverso questi messaggi i clienti Unicredit e Postepay perdono gran parte del loro credito residuo su smartphone.

Occhi aperti infine anche per le credenziali di home banking. In caso di condivisione per queste informazione, gli hacker potrebbero avere gioco facile nel rubare i risparmi delle vittime.