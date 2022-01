L’operatore virtuale LycaMobile, per tutti i già clienti con attiva l’offerta tariffaria denominata Globe Infinity, ha rimodulato la quantità di giga disponibili mensili.

Infatti l’operatore ha diminuito il traffico disponibile, portandolo da illimitato a 100 GB al mese, senza alcun cambiamento del prezzo mensile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LycaMobile ha rimodulato l’offerta Globe Infinity

In seguito al suo lancio ufficiale avvenuto il 24 Febbraio 2021, Lyca Globe Infinity era stata prorogata diverse volte restando disponibile fino al 7 Giugno 2021. Nella tarda serata dell’8 Giugno 2021, Lycamobile aveva deciso di inserire la seguente nota nel suo sito ufficiale: “Dal 15 Giugno 2021 il piano Lyca Globe Infinity non sarà più disponibile per l’acquisto. I clienti che hanno acquistato il piano precedentemente a questa data potranno effettuare l’autorinnovo alle stesse condizioni d’acquisto“.

Dallo scorso 25 gennaio 2022 il bundle dati messo a disposizione, come appena anticipato, è stato modificato per tutti i clienti che in passato hanno effettuato l’attivazione. Ecco la comunicazione ufficiale dell’operatore: “Dal giorno 25 Gennaio 2022 la disponibilità dati del piano Lyca Globe Infinity é stata modificata da Illimitati a 100GB“.

Lyca Globe Infinity prevedeva ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati internazionali verso 57 Paesi, SMS illimitati verso i numeri Lycamobile e Giga illimitati di traffico internet mobile in 4G, il tutto al costo di 14,99 euro con addebito su credito residuo e rinnovo automatico ogni 30 giorni, salvo disdetta. Quindi i Giga sono diminuiti, ma il prezzo mensile è rimasto invariato.