Iliad ha rilanciato alla grande la sua offerta commerciale in Italia in queste prime settimane del 2022. Il provider continua ad essere attivo nel campo della telefonia mobile con la sua ricaricabile Giga 120.

La promozione low cost prevede sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la navigazione di rete ad un costo di 9,99 euro. In più sempre in questa prima parte dell’anno, il provider francese ha ufficializzato il suo impegno anche nel campo della telefonia fissa con il lancio delle prime tariffe Fibra ottica.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Al netto delle grandi novità per la telefonia fissa e dei costi da ribasso per le sue offerte, Iliad prevede ancora alcuni piccoli punti di debolezza. Gli utenti che hanno uno smartphone Android, ad esempio, devono ancora fare a meno di un’app ufficiale.

Confermando la sua strategia commerciale delle precedenti settimane, anche in questo 2022 Iliad conferma l’assenza di un’app nativa su Google Play Store di Android, così come su App Store di Apple. La gestione del profilo per i clienti è vincolata al sito ufficiale dello stesso gestore.

Al netto di quelle che sono le indiscrezioni del web, il gestore sembra intenzioanto a confermare l’assenza dell’app ufficiale anche nei mesi a venire. Ricordiamo che per i clienti che si servono di uno smartphone Android, sempre da qualche mese non sono più disponibili nemmeno le app parallele per la gestione del profilo Iliad disponibili su Google Play Store.