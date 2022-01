I nuovi sconti che Expert ha deciso di mettere a disposizione degli utenti, raggiungono a tutti gli effetti livelli imprevisti ed inimmaginabili fino a qualche settimana fa, garantendo un risparmio importante, nonché prezzi sempre più bassi e convenienti.

Tutti i consumatori hanno la possibilità di accedervi senza troppi problemi o difficoltà, ricordiamo infatti che i medesimi acquisti possono essere completati sia in negozio che sfruttando l’e-commerce di Expert, il quale però richiede il pagamento delle spese di spedizione per l’eventuale consegna a domicilio (senza vincoli sul valore finale dell’ordine). I prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, la quale riesce a coprire tutti i difetti di fabbrica, non i danni accidentali (come al solito del resto).

Andate sul nostro canale Telegram ufficiale, potrete trovare i codici sconto Amazon gratis e scoprire anche le migliori offerte di oggi.

Expert: tantissime occasioni con i prezzi più bassi

Fino al 30 gennaio avete tempo da Expert di trovare alcune offerte e promozioni decisamente interessanti, tra queste spiccano prodotti dall’elevato interesse commerciale, come l’ultimo Samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo di 699 euro, descrive alla perfezione l’attuale status di top di gamma.

Per voler risparmiare ancora di più, il consiglio è di virare verso modelli i cui prezzi non vadano oltre i 429 euro, i quali possono essere Huawei Nova 9, Galaxy A52s, o anche semplicemente un comodo Motorola E40. Non manca all’appello anche il terminale precedente della sere Galaxy FE, stiamo parlando infatti del galaxy S20 FE, proposto ad una cifra di tutto rispetto. La campagna promozionale può essere sfogliata aprendo questo link.