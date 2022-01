Acquistare uno smartphone a prezzi incredibilmente bassi è possibile grazie all’ultima campagna promozionale di Coop e Ipercoop, in questo caso gli utenti hanno difatti la possibilità di spendere molto poco, mettendo nel contempo le mani su alcuni dei migliori dispositivi in circolazione.

Come la maggior parte delle campagne dell’azienda, ricordiamo ad ogni modo che i prodotti sono distribuiti sempre con la garanzia della durata di 24 mesi, e che nel contempo possono anche essere aggiornati in maniera molto più tempestiva, data la presenza della variante no brand, almeno per quanto ne concerne il mondo della telefonia mobile. Superando inoltre i 199 euro di spesa, sarà possibile fare affidamento sulla rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, in modo da pagare il tutto in comode rate tramite il proprio conto corrente bancario.

Coop e Ipercoop: svelate le nuove offerte assurde

Grazie al nuovo volantino di Coop e Ipercoop, gli utenti si sentono liberi di poter acquistare praticamente tutti i prodotti che vogliono, senza essere costretti a pagare cifre troppo elevate. Come da abitudine per i supermercati, anche in questo caso il focus è mirato verso la fascia basa del segmento della telefonia mobile.

Il modello maggiormente interessante è senza dubbio il Samsung Galaxy A12, proposto alla modica cifra di 149 euro, viene considerato a tutti gli effetti uno dei migliori in termini di interfaccia grafica e di prestazioni fotografiche. Coloro che invece vorranno spendere ancora meno, ecco arrivare Xiaomi Redmi 9AT e ZTE Blade A31, entrambi proposti addirittura a meno di 100 euro. Maggiori dettagli li trovate qui.