Gli sconti attivati da Carrefour permettono a tutti gli utenti di spendere cifre decisamente più basse del normale, con le quali riuscire ad acquistare i migliori smartphone in commercio, ed avere inoltre la possibilità di approfittare di prezzi sempre più bassi.

Acquistare da Carrefour è decisamente più semplice di quanto potreste mai pensare, poiché a tutti gli effetti basterà recarsi in un negozio, uno dei tanti sparsi per la penisola italiana, e procedere all’acquisto dei prodotti effettivamente desiderati. Tutti sono distribuiti con la solita garanzia della durata di 2 anni, con validità fissata dalla data d’acquisto, ed inoltre è possibile godere anche del no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Carrefour: occasioni ed offerte da non perdere per tutti

Carrefour ha recentemente deciso di rinnovare la propria campagna promozionale con il lancio di nuove offerte speciali applicate su alcuni dei migliori smartphone in circolazione, come ad esempio un Apple iPhone 13 da 1059 euro, oppure un buonissimo (e ricondizionato) apple iPhone X da 369 euro.

Tutte le alternative sono rappresentate da smartphone con sistema operativo Android, e prezzo relativamente inferiore. Parliamo infatti di Alcatel 1SE a 119 euro, Realme C21Y a 109 euro, Redmi 9AT a 99 euro, Galaxy A12 a 169 euro, Galaxy A32 a 259 euro, galaxy A22 a 199e uro, Redmi Note 10 5G a 219 euro, TCL 20Se a 149 euro, Oppo A16 a 159 euro, Oppo A74 a 249 euro, Motorola E6i a 99 euro o anche Motorola E40 a soli 139 euro. Prezzi davvero molto interessanti vi attendono in negozio, scopriteli nel dettaglio qui.