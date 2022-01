L’operatore virtuale 1Mobile ha da qualche giorno prorogato la propria offerta, denominata Top Reward, che propone fino a 120 GB di traffico internet, fino al prossimo 31 gennaio 2022.

Restano ancora pochi giorni per attivarla, insieme a tutto il resto delle offerte dell’operatore, prorogate anch’esse fino alla fine del mese in corso. Ricordiamoci insieme cosa prevede l’offerta.

1Mobile ha prorogato anche Top Reward fino alla fine del mese

Vi ricordo che l’offerta 1Mobile Top Reward è composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati che diventano 120 Giga dal terzo mese, il tutto a 7,99 euro mensili. Per sottoscrivere questa offerta tariffaria, i nuovi clienti possono sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da un qualsiasi altro operatore, fino al 31 Gennaio 2022 compresa Vodafone.

In caso di portabilità del proprio numero, il passaggio del numero deve essere completato con successo entro il primo rinnovo. In caso contrario, 1Mobile addebiterà i 5 euro di sconto applicati al costo di attivazione. Oltre che per nuovi clienti, l’offerta è disponibile anche per alcuni già clienti dell’operatore, in particolare per chi ha sottoscritto la 70 XPlus o una delle altre offerte Reward. In questo caso, per procedere al passaggio bisogna cancellare la propria offerta attuale e avere credito sufficiente.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo, 1Mobile Top Reward potrà essere utilizzata solo dopo una ricarica sufficiente a coprire il costo mensile. Se invece il cliente consuma tutto il bundle dati disponibile durante il mese, per continuare a navigare in internet dovrà sostenere un costo di 50 centesimi di euro ogni 100 Megabyte consumati, con tariffazione a scatti anticipati di 100 Kilobyte. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.