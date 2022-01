Proprio lo scorso 24 gennaio 2022 l’operatore WindTre ha iniziato a proporre, ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, l’offerta Call Your Country Special.

Nel caso si riceva la proposta dell’operatore, è possibile attivare alcune offerte di rete mobile della gamma Call Your Country Special. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre sta riproponendo Call Your Country Special in versione winback

Al momento il portafoglio etnico Call Your Country Special è composto da sei offerte, dedicate rispettivamente ai nuovi clienti nati in Cina, Romania, Marocco, Bangladesh, Ucraina e Moldavia. Ciascuna offerta tariffaria è inoltre attivabile in due versioni differenti in base al metodo di pagamento, a scelta tra Easy Pay e addebito su credito residuo. Con la nuova campagna winback avviata da WindTre, il target selezionato include soltanto clienti nati in Romania, Ucraina e Moldavia.

Per quanto riguarda costi e bundle, Call Your Country Special Romania + include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 minuti internazionali dall’Italia verso i numeri di rete fissa e rete mobile della Romania e 90 Giga di traffico dati fino in 4G al costo di 10.99 euro al mese. Per coloro che attivano Call Your Country Special Ucraina +, ogni mese sono previsti invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 150 minuti internazionali dall’Italia verso i numeri dell’operatore Kyvstar e 90 Giga di traffico dati in 4G al costo di 10,99 euro al mese.

Infine, con l’offerta tariffaria Call Your Country Special Moldavia +, il bundle mensile comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 150 minuti internazionali dall’Italia verso i numeri dell’operatore Orange Moldavia e 90 Giga di traffico dati in 4G al costo di 11,99 euro al mese. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.