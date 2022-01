Una serie di novità sta per arrivare in casa WhatsApp nel corso delle settimane a venire. La piattaforma di messaggistica istantanea, seguendo un iter già inaugurato nelle fasi conclusive dello scorso 2021, ha deciso di puntare proprio sugli upgrade per rilanciare la sua popolarità a seguito di mesi particolarmente complessi sotto questo punto di vista.

WhatsApp, le note audio in forma testuale su iPhone e Android

Nel recente passato, gli aggiornamenti di WhatsApp hanno riguardato prevalentemente la funzione delle note audio. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica puntano sempre di più su questo strumento, tanto che anche nelle settimane a venire ci saranno importanti upgrade.

Dopo la funzione che garantisce la possibilità di ascoltare le note audio con velocità doppia per la riproduzione, a breve gli utenti potranno anche beneficiare della funzione per la trascrizione testuale. Stando alla novità in fase di studio, gli utenti a breve avranno la possibilità di “leggere” le note vocali in forma testuale.

Al fine di una trasformazione in contenuto scritto delle registrazioni audio, gli sviluppatori di WhatsApp stanno perfezionando un algoritmo avanzato. Proprio l’algoritmo garantirà la trascrizione delle parole in una conversazione rapida del file multimediale in file testuale. L’algoritmo sarà operativo sia per le conversazioni singole sia per le chat di gruppo. Al tempo stesso la funzione sarà operativa per tutte le lingue compatibili attualmente con WhatsApp.

In linea con la riproduzione accelerata delle note vocali, questa novità di WhatsApp dovrebbe arrivare a breve tanto sugli smartphone Phone quanto sugli smartphone Android di ultima generazione.